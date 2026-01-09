Provinciales > Hasta el 20 de febrero
Convocan a veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos para actualizar datos
POR REDACCIÓN
Bajo la gestión del Gobernador Dr. Marcelo Orrego, el Gobierno de San Juan impulsa una convocatoria para la actualización de datos de los Veteranos de Guerra de Malvinas y familiares de caídos.
Esta iniciativa, coordinada por el Ministerio de Gobierno a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales y la Dirección de Cultos y ONG, permanecerá abierta hasta el 20 de febrero de 2026. El objetivo primordial es consolidar el padrón oficial y fortalecer la asistencia institucional mediante formularios digitales específicos.
El llamado alcanza a los veteranos oriundos de San Juan, tanto residentes en la provincia como en otras jurisdicciones, y se extiende a madres, viudas, hijos y derechohabientes, en cumplimiento del Decreto 467/05.
Esta acción se enmarca en un proceso de modernización del Estado que ya registra hitos como la adhesión de 81 mil sanjuaninos al sistema CiDi durante 2025 y la implementación de la SUBE Digital para unificar recargas y pagos.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeme-g4azPx4SfEWXxnoeh7z0-75TpefdsguEoT51PvddAKvw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95afTLnz-LwRwwEN17Gr4JbSq8VHTBaWGpfe1sh7NZRbxw/viewform