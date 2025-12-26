¿Embarazo? María Becerra cumplió uno de sus mayores sueños junto a su novio

Maria Becerra y su pareja, el músico J Rei, se encuentran en el Círculo Polar Ártico, Finlandia, para celebrar la Navidad y el Año Nuevo en un entorno rodeado de nieve y auroras boreales.

Este viaje representa la concreción de un sueño largamente planeado por ambos, buscando un espacio de intimidad y aventura lejos de la exposición mediática.

Según expresó la cantante en sus redes, este descanso llega tras un año de intensas emociones, marcado tanto por complicaciones de salud tras intentar ser madre como por el éxito histórico de agotar dos estadios River Plate con el primer show 360° ante 85.000 personas.

Durante su estadía, la pareja se propuso cumplir una lista de cinco deseos: ver las auroras boreales, presenciar la caída de nieve, andar en moto de nieve, cocinar juntos al aire libre y practicar esquí. Maria Becerra confirmó que ya han logrado concretar los dos primeros objetivos de su lista, manifestando sentirse "como una nena ilusionada". "Estar acá es un sueño", destacó la intérprete, quien puso énfasis en el valor de su salud y el amor compartido tras los procesos médicos afrontados recientemente.

Las postales compartidas muestran a la pareja de la mano bajo cielos iluminados por fenómenos naturales y protegidos por trajes térmicos en medio del paisaje invernal. Tras un periodo de alta exigencia profesional, los artistas eligieron el silencio del norte europeo para renovar sus energías y celebrar sus logros en pareja.