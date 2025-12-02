En su último acto como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y firmó un Memorándum de Entendimiento para incorporar a un representante de la Policía Federal en las Fuerzas de Tareas El Dorado (El Dorado Task Force) de Nueva York, el grupo de combate contra el lavado de dinero del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.

A horas de dejar su cargo en manos de Alejandra Monteoliva, Bullrich mantuvo un encuentro con Lamelas en el que ratificaron el compromiso de ambos países en "seguir trabajando de manera coordinada en temas de seguridad". En ese marco, desde el ministerio nacional informaron que se definieron nuevas líneas de cooperación y se firmó el acuerdo de El Dorado.

Publicidad

Pese a haber presentado su renuncia con fecha efectiva a partir de este 1 de diciembre, la ministra saliente y senadora electa rubricó el documento con el diplomático estadounidense que representa un paso más luego de la Declaración de Intención firmada en noviembre del año pasado por Bullrich y el titular de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, el agente especial William S. Walker.

"Esta colaboración fortalecerá los esfuerzos de Argentina y Estados Unidos para investigar organizaciones criminales involucradas en el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y otros delitos", informó la Embajada de EEUU en Argentina, mientras que la cartera local describió a El Dorado como la fuerza especial "destinada a fortalecer las investigaciones contra el crimen organizado".

Publicidad

Qué es El Dorado Task Force

El Dorado Task Force es descripto por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU como "el principal grupo de trabajo contra el lavado de dinero del país". Está integrado por más de 200 agentes de las fuerzas que representan a aproximadamente 35 agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley y reguladoras.

Con la firma del Memorando de Entendimiento, el Ministerio de Seguridad de Argentina se transformará en el tercer socio extranjero en unirse al grupo cuya misión es "desmantelar las organizaciones transnacionales de lavado de dinero mediante la realización de investigaciones proactivas y enérgicas; la participación activa de socios del sector privado; y el aprovechamiento de las leyes y regulaciones federales y estatales".

Publicidad

En noviembre del 2024, Bullrich viajó a la ciudad de Nueva York para suscribir a la declaración. En ese marco, afirmó: "Estados Unidos y Argentina han firmado un acuerdo sin precedentes que mejorará el acceso a la información policial estadounidense y permitirá a Argentina rastrear el dinero de terroristas, narcotraficantes, corruptos y traficantes de personas".

De acuerdo a información del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, desde su creación en 1992, El Dorado Task Force ha sido responsable de la incautación de aproximadamente u$s600 millones y más de 2100 arrestos.