Una familia sanjuanina sufrió el robo de su camioneta en La Serena

Un nuevo episodio de inseguridad en Chile afectó a una familia de San Juan durante su estadía en La Serena. El robo de una camioneta Toyota SW4 se concretó el jueves 29 de enero en el complejo Costa Marina, ubicado detrás del casino Enjoy. Los propietarios habían estacionado el vehículo al mediodía y notaron su ausencia recién el viernes a las 8:00, momento en el que planeaban iniciar el retorno a su provincia.

A partir de la revisión de los dispositivos de vigilancia del predio, se pudo verificar que el rodado abandonó el establecimiento el mismo jueves aproximadamente a las 14:30 horas. Hasta ahora no han trascendido datos sobre la identidad de los autores del hecho ni características específicas de la camioneta, por lo que la familia intenta reconstruir el trayecto que siguió el vehículo tras su salida registrada en video.

En relación a las peticiones de los damnificados, se informó que ellos solicitaron colaboración a cualquier persona que pueda aportar información útil para la identificación o localización de la camioneta. Asimismo, los afectados pidieron que todo dato sea comunicado de inmediato a las autoridades chilenas.

Ante este tipo de delitos, las autoridades locales recomiendan realizar la denuncia de forma inmediata. Se debe dar aviso tanto a Carabineros (133) como a la Policía de Investigaciones (PDI – 134), aportando horarios, registros de cámaras y cualquier información disponible para agilizar las tareas de investigación.