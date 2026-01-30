El fuerte temporal registrado durante la noche del jueves generó serias complicaciones en el departamento de Ullum, donde más de 30 familias resultaron afectadas por el ingreso de agua en sus viviendas a raíz de las crecidas. Los barrios Dique 1, Dique 2, 25 de Mayo y sectores del lote 55 concentraron el mayor impacto, en un contexto marcado por lluvias intensas en la zona de la falda del cerro y escurrimientos históricos que volvieron a activarse.

Al respecto, el intendente David Domínguez señaló a DIARIO HUARPE que “se trata de una situación que nos genera una profunda preocupación, ya que más de 30 familias recibieron el impacto directo de la creciente, con agua dentro de sus hogares, principalmente en barrios ubicados en zonas bajas o de escurrimiento natural”. El jefe comunal explicó que, si bien las precipitaciones no fueron extremas en todo el departamento, sí lo fueron en sectores elevados, lo que provocó una bajada de agua repentina.

Publicidad

Operativo nocturno y tareas de contención

Durante la noche y la madrugada, personal municipal trabajó de manera coordinada con Defensa Civil local, Protección Civil de la provincia y áreas de Obras y Servicios. “Las tareas se extendieron hasta cerca de las cuatro de la mañana, con el objetivo de contener los sectores más comprometidos y reducir riesgos para los vecinos”, indicó Domínguez. Las acciones incluyeron el uso de maquinaria pesada y camiones para el aporte de ripio y tierra en puntos críticos.

Uno de los lugares más afectados fue la intersección de calle Malvinas Argentinas y Ruta 60, por donde ingresó con mayor fuerza la creciente. Allí se realizaron trabajos de contención para evitar un mayor avance del agua. También se intervinieron los drenes del barrio 25 de Mayo, una zona que suele anegarse debido a la defensa del canal de fuga de la usina, lo que genera un efecto de encajonamiento del escurrimiento.

Publicidad

Asistencia a familias y evacuaciones

Según informó el intendente, algunas familias optaron por autoevacuarse, mientras que otras permanecieron en sus viviendas. “Defensa Civil trasladó a dos o tres grupos familiares que no podían permanecer en sus casas, mientras que Acción Social recorrió los domicilios afectados para relevar necesidades inmediatas”, detalló. Durante la mañana siguiente al temporal se elevó un informe al Gobierno provincial y se aguardaba la visita de autoridades para coordinar ayuda directa.

Domínguez remarcó que los daños no se limitan a la infraestructura: “Las familias han perdido electrodomésticos, ropa y mercadería, y en varios casos se trata de viviendas precarias con paredes debilitadas por la humedad”. En ese sentido, anticipó que, una vez que descienda la humedad del suelo, se evaluará un programa de contención junto a la provincia.

Publicidad

Cambio climático y planificación urbana

El intendente vinculó la magnitud de los eventos a un fenómeno más amplio. “Es evidente que existe un cambio climático en la provincia, con lluvias más frecuentes e intensas, incluso en una zona semidesértica como la nuestra”, afirmó, al tiempo que mencionó situaciones similares ocurridas recientemente en otros departamentos. Además, reconoció que “hay una falta de planificación urbana histórica, con asentamientos construidos en cauces naturales de ríos o crecientes”.

Problemas en el suministro de agua potable

En paralelo, el temporal afectó el servicio de agua potable debido a la rotura de un caño principal que baja desde la planta. “El inconveniente no impacta en todo el departamento, pero el suministro se encuentra muy reducido y la reparación demandará entre 24 y 48 horas”, explicó Domínguez, citando información de Obras Sanitarias. El municipio reforzó la asistencia con camiones cisterna y solicitó apoyo adicional para abastecer a los sectores sin red, al tiempo que pidió a la población un uso responsable del recurso.