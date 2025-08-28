Un violento episodio se desató durante la tarde de este jueves en el departamento Chimbas, donde un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego. El hecho ocurrió en el interior de un lote hogar del departamento Chimbas, en medio de una gresca, y el presunto autor del ataque fue detenido en las inmediaciones por efectivos de la Policía de San Juan. La víctima fue trasladada grave al Hospital Rawson, donde los médicos debieron intervenirlo quirúrgicamente y le salvaron la vida.

El suceso de sangre se produjo alrededor de las 15 horas, en el Lote Hogar N° 58. Por motivos que hasta el momento se desconocen, aunque una versión indicó que fue en una gresca con dos sujetos que habrían estado bebiendo alcohol y uno fue atrapado.

Publicidad

Los dos implicados (víctima y agresor) se vieron envueltos en una discusión que terminó en una confrontación violenta de la cual uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó al otro en la ingle dañando además la arteria femoral que puso en riesgo de vida al herido. El atacante huyó inmediatamente del lugar, mientras la víctima quedó tendida en el suelo, pidiendo ayuda.

Vecinos de la zona, al escuchar el estruendo de la detonación y ver al hombre herido, dieron inmediato aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 17ª, alertado por la situación, se movilizó al lugar de los hechos y comenzó un rastrillaje en la zona. Una ambulancia se hizo presente y trasladó al herido al hospital Rawson donde fue ingresado a quirófano donde los médicos pudieron controlar el sangrado, el hombre fue estabilizado y su vida ahora no correría peligro, según indicaron.

Publicidad

Con datos aportados por testigos y el rastrillaje en el área, lograron dar con el presunto autor del disparo. La detención se produjo en las inmediaciones del Lote Hogar N° 59, también en el departamento Chimbas. Los uniformados atraparon al sujeto y lo identificaron como Ezequiel Terrera, luego lo trasladaron a la Comisaría 17ª, donde quedó detenido a la espera de la carátula judicial por el hecho que cometió

El caso fue abordado en principio por la UFI Flagrancia en principio, pero por la gravedad del herido fue trasladada la causa a la UFI Delitos Especiales a cargo del doctor Iván Grassi que comenzó las tareas de rigor para esclarecer el suceso. Los investigadores trabajaron en el lugar del hecho para recolectar pruebas, testimonios y determinar qué fue lo que originó la gresca que terminó con un hombre al borde de la muerte. Se espera para las próximas horas, con las primeras declaraciones de testigos y las pericias balísticas, se puedan obtener más detalles sobre lo ocurrido.