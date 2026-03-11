Yo Cocino > Recetas
Cómo hacer la hamburguesa perfecta con el sello de Rodrigo De Paul
POR REDACCIÓN
Para alguien de "energía intensa, estilo marcado y personalidad fuerte", el guiño inevitable apunta a una hamburguesa de "sabor potente, pero bien equilibrado" y "sin vueltas". Este plato, "simple, rendidor y perfecto para una noche relajada con amigos o una previa de partido", requiere una mezcla de 80% carne magra y 20% grasa usando roast beef, aguja o tapa de asado picada una sola vez para conservar la jugosidad.
La receta auténtica excluye el uso de huevo o pan rallado, empleando 800 gramos de carne, sal gruesa y pimienta negra recién molida, con mostaza o cebolla picada muy fina de forma opcional. Se deben formar cuatro discos de 2 cm de grosor, presionar el centro con el pulgar para evitar que se inflen y salpimentar justo antes del fuego sin manipular de más, pues "cuanto más compactadas, más secas quedan".
La cocción en plancha o sartén muy caliente toma de 3 a 4 minutos por lado para un punto jugoso, sin aplastarlas y girándolas una sola vez, fundiendo queso cheddar o pategrás en el último minuto.
El acompañamiento de cuatro papas grandes en bastones gruesos requiere hervirlas 5 minutos, escurrirlas y mezclarlas con aceite de oliva, sal y pimentón o romero para un horneado a 200°C durante 30-35 minutos.
El uso de maicena antes de hornear asegura que resulten doradas por fuera y suaves por dentro. En el armado estilo gourmet, se prefiere pan brioche, de papa o artesanal tostado con salsa alioli o barbacoa suave, rúcula o lechuga fresca, la carne, tomate en rodajas y cebolla caramelizada opcional.
Existen alternativas más saludables como el uso de pan integral, acompañar con ensalada o realizar la cocción a la parrilla, sumando pepinillos crocantes o mostaza Dijon como toque final. Bajo la premisa de que "las hamburguesas caseras bien hechas no necesitan cadenas internacionales", se concluye que "hay comidas que son puro disfrute" y "cuando están hechas con intención, se sienten como un gol en el último minuto".