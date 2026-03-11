Zaira Nara se hartó de Paula Chaves y reveló sus peores secretos: "No da para más"

Zaira Nara aterrizó en Argentina tras cumplir compromisos laborales en París y, en una entrevista con LAM (América TV), el programa de Ángel de Brito, enfrentó la polémica desatada el pasado 5 de marzo.

El conflicto inició cuando Paula Chaves explotó en redes sociales luego de que Zaira hiciera un chiste sobre el romance de Facundo Pieres con Chechu Bonelli, recordando que el polista fue pareja de ambas. Ante la consulta del cronista en Ezeiza, Nara aseguró: “Estuve de viaje, trabajando un montón, muy feliz y disfrutando de unos días en París, no me detuve en repercusiones”.

Chaves había pedido públicamente que no se la mencionara más, alegando que el fin del vínculo se debió a una diferencia de valores y no a un hombre, llegando incluso a exponer un chat privado en X.

Zaira, intentando mantener la calma, explicó: “Siempre que hablé del tema fue porque ustedes me preguntaron. Yo tengo muy buena onda, la aprecio mucho. No voy a hablar del tema, ni bueno ni malo. Sí aclarar que siempre que hablo es con cariño, y ustedes son los que me preguntan”.

Además, la modelo señaló su desinterés en el conflicto mediático: “Me preguntan por mi hermana, por mis ex parejas… yo no salgo en notas a hablar de nadie. Me están preguntando de cosas que no me interesan hablar”.

Al ser informada sobre el hecho de que Paula dejó de seguirla en Instagram a ella y a Wanda Nara, retrucó: “No voy a hablar más del tema. Hay que respetar que pidió que no se hable más de ella. No solo tengo que ser yo, también ustedes”. Para finalizar, fue tajante sobre la situación: “El tema no da para más. Para mí siempre estuvo todo bien. Me parece que se habló de más”.