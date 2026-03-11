El asombroso tiburón nacido en 1627 que aún nada en el Ártico

Un hallazgo histórico en las profundas y gélidas aguas del océano Ártico ha revelado a un habitante que nació en el año 1627: un tiburón de Groenlandia de aproximadamente 399 años,. Este ejemplar se consagra como el vertebrado más longevo del que se tenga registro, asombrando a la ciencia por su increíble resistencia ante el paso de los siglos.

El descubrimiento se consolidó a partir de una investigación internacional publicada en la revista Science en 2016, la cual analizó a 28 ejemplares capturados de manera incidental por pescadores. Para determinar su edad, los expertos emplearon la datación por radiocarbono en las lentes oculares, un tejido que no se regenera tras el nacimiento.

Publicidad

Al comparar los niveles históricos de carbono, se estimó que la edad promedio de los ejemplares analizados era de al menos 272 años, mientras que el individuo de más de cinco metros alcanzó los 399 años.

La longevidad extrema de esta especie se fundamenta en un crecimiento de apenas un centímetro anual y una madurez sexual que llega recién a los 150 años. Estos animales poseen un metabolismo muy bajo adaptado a temperaturas cercanas al congelamiento y habitan profundidades de hasta 2.000 metros, donde las condiciones ambientales son estables.

Publicidad

Además, estudios sugieren que disponen de mecanismos genéticos especiales para reparar el ADN, permitiéndoles resistir el envejecimiento y diversas enfermedades. Físicamente, pueden medir hasta siete metros y pesar más de 1.000 kilos, desplazándose a una velocidad inferior a los 2 km/h. Se alimentan de focas, peces, calamares y restos orgánicos, siendo una especie ovovivípara de reproducción poco frecuente.

Pese a su capacidad de sobrevivir siglos, enfrentan riesgos actuales por la pesca incidental, el cambio climático y la contaminación en el Ártico. Este hallazgo abre nuevos interrogantes sobre la resistencia de las especies en los ambientes más extremos del planeta.