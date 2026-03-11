San Juan potencia el comercio local con la Expo y Ronda de Negocios del Ironman 70.3

La llegada del prestigioso triatlón Ironman 70.3 a San Juan, del 26 al 29 de marzo, no solo significará un espectáculo deportivo de primer nivel, sino también una ventana estratégica para la economía local. El Teatro del Bicentenario se convertirá en el epicentro del "Ironman de los Negocios", un espacio diseñado para que los productos sanjuaninos conquisten mercados internacionales.

Durante las tres jornadas, el Centro de Exposición mostrará al mundo lo mejor de la producción sanjuanina: desde aceites de oliva, vinos y el "oro verde" (pistachos), hasta tecnología deportiva y suplementos alimentarios.

Rondas de Negocios: San Juan ante los ojos del mundo

Uno de los platos fuertes será el Encuentro de Negocios el viernes 27 y sábado 28 de marzo, de 11:00 a 16:00 hs. Productores locales se sentarán cara a cara con importadores de la Cámara Argentina Emiratí, empresarios de Brasil, Paraguay y representantes de DDAX.

La participación es gratuita, pero los cupos son limitados. Los interesados tienen tiempo de inscribirse hasta el 13 de marzo.

Charlas inspiradoras y cocina en vivo

Bajo el lema "Ironman de los Negocios", el viernes por la tarde la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario recibirá a referentes como Leopoldo Bravo y Raúl Cabanay, quienes compartirán experiencias sobre exportación y desarrollo local.

Además, el evento contará con un show de cocina por streaming en el escenario principal. Especialistas en nutrición explicarán cómo integrar productos locales como pasas de uva, aceite de oliva y dulce de membrillo en la dieta de atletas de élite. También se presentarán oficialmente el Vino y el Aceite de Oliva Ironman.

Información útil para el vecino y el productor

Lugar: Teatro del Bicentenario.

Horario de la Expo: 11:00 a 20:00 hs.

Inscripciones: A través del formulario online (clic aquí).

Consultas: Dirección de Comercio Exterior (4306424 al 27) o al mail [email protected].