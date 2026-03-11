Rebord fue denunciado por antisemitismo tras criticar a Milei y su agenda sobre el judaísmo

El conductor Tomás Rebord se encuentra en el centro de una polémica judicial luego de ser denunciado penalmente por presunto antisemitismo, a raíz de comentarios realizados durante su programa "Hay Algo Ahí", emitido en el canal de streaming Blender. La presentación fue impulsada por el abogado Jorge Monastersky y cuenta con el respaldo explícito de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), además de haber sido celebrada públicamente por el presidente Javier Milei en sus redes sociales.

La denuncia se originó a partir de un editorial en el que Rebord analizaba la política exterior del Gobierno nacional, la relación del mandatario con el Estado de Israel y la reacción oficial frente a los incendios forestales que afectaron la Patagonia. Algunos de esos comentarios fueron interpretados por sectores de la comunidad judía como ofensivos y discriminatorios.

Los dichos que motivaron la denuncia

Durante su monólogo, Rebord cuestionó con tono irónico la frecuencia de los viajes del presidente Javier Milei a Israel. "Cuántas veces va a ir al Muro de los Lamentos. Cuántas veces te podés emocionar con una pared de piedra. Por qué tiene que viajar seis veces por año a Israel. Yo te entiendo lo de la agenda norteamericana, pero ni los yankees lo están haciendo", expresó el conductor.

Y añadió: "Banco que te emocione la pared una vez, ¿pero todas las veces? Tenés un éxtasis religioso".

El discurso también incluyó una referencia a los incendios forestales que afectaron distintas zonas de la Patagonia. En ese contexto, Rebord ironizó sobre las declaraciones que circularon en el debate político respecto de posibles responsables de los focos ígneos y cuestionó: "La principal preocupación del gobierno es aclarar que los argentinos 'no somos nazis'. ¿Y el fuego?".

La presentación judicial

A partir de esos dichos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 13 de la Ciudad de Buenos Aires. En su escrito, Monastersky sostuvo que "atribuir hechos graves como incendios a personas por su religión, insinuar responsabilidades colectivas y ridiculizar símbolos religiosos no es sátira ni ironía", sino una forma de discurso que "alimenta prejuicios, banaliza el antisemitismo y puede generar hostilidad".

El letrado solicitó que el caso sea investigado bajo la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios, la normativa argentina que sanciona conductas o expresiones que promuevan discriminación por motivos de religión, origen étnico, nacionalidad u otros factores.

"La Justicia no tiene que buscar justificar estos discursos bajo la apariencia de humor o de libertad de expresión. Esto no es libertad de expresión. Es un discurso que puede generar violencia social y por eso debe ser analizado con la seriedad que corresponde", concluyó en su presentación.

El respaldo presidencial

La polémica adquirió una dimensión política aún mayor cuando el presidente Javier Milei intervino públicamente en el tema a través de sus redes sociales. El mandatario compartió un mensaje del abogado denunciante en la red social X y acompañó la publicación con la palabra "Masterclass", en lo que fue interpretado como un respaldo explícito a la denuncia presentada.

En el mismo mensaje, el presidente etiquetó a la DAIA, una de las principales organizaciones representativas de la comunidad judía en Argentina, lo que reforzó la vinculación institucional de la denuncia.

La respuesta de Rebord

Luego de que la presentación judicial se hiciera pública, Tomás Rebord respondió durante su propio programa en Blender y rechazó las acusaciones en su contra. "Es una denuncia penal infundada. Y después con copia DAIA. ¿Qué es eso? O sea, ¿desde cuándo eso funciona así?", planteó el conductor.

Durante su descargo, explicó que sus comentarios estuvieron dirigidos a cuestionar decisiones políticas del Gobierno nacional y no a atacar a la comunidad judía. Según indicó, el contenido de su monólogo se centraba en tres puntos: la política exterior del presidente, la frecuencia de sus viajes a Israel y la reacción del oficialismo frente a los incendios forestales en la Patagonia.

"Yo señalé que me llamaba mucho la atención y que no entiendo por qué el presidente de la nación va seis veces al Estado de Israel y no va, por ejemplo, al acto en la Casa de Tucumán el 9 de julio. Y creo que eso es algo que llama la atención a los argentinos y uno lo puede preguntar", afirmó sobre la agenda de Milei.

Y continuó: "Me llamaba la atención que al gobierno lo único que le preocupaba no era apagar el fuego, sino aclarar que no eran antisemitas. Con lo cual, siento que sus prioridades están un tanto extrañas".

Críticas a la doble vara del oficialismo

Rebord también cuestionó la forma en que el Ejecutivo suele expresarse sobre distintos actores políticos y sociales. "Me llama mucho la atención que el presidente pueda decir, hablar mal de los discapacitados, de los putos, de las lesbianas, de los trabas, de cualquier persona que él considere en una situación de minusvalía o indefensión, pero lo único con lo que no se puede joder, es ni siquiera joder, es decir la palabra judíos", manifestó.

El conductor insistió en que su editorial nunca incluyó expresiones antisemitas y puso como ejemplo que su crítica se basaba en la cantidad de viajes a Israel, independientemente del destino. "¿Qué dije? Que va 56 veces al Estado de Israel, si fuera 50 veces a Uganda o a Kenia diría lo mismo, diría 'qué interés tan particular en la agenda del Presidente de la Nación'", argumentó.