Receta de tortilla de papas rellena con jamón, queso y alioli casero

La tortilla de papas, un emblema de la cocina española presente en Argentina, ha evolucionado en los bodegones porteños hacia una versión rellena con jamón y queso que se impone por ser "abundante y rendidora".

Esta "bomba de sabor" no solo destaca por su generoso relleno de 200 gramos de jamón cocido en fetas y 200 gramos de muzzarella, sino por un ingrediente secreto: un acompañamiento de alioli casero. Según se detalla en las fuentes, este aderezo "aporta cremosidad y potencia cada bocado", marcando la diferencia definitiva en el perfil del plato.

La preparación técnica comienza con un kilo de papas peladas y cortadas en rodajas finas tipo españolas, las cuales deben freírse en abundante aceite caliente hasta cocerse, pero cuidando que queden sin dorar.

En paralelo, se tierniza a fuego medio una cebolla y medio morrón cortados en brunoise hasta que estén tiernos. Para la base, se mezclan en un recipiente de 4 a 5 huevos con sal, pimienta, una cucharadita de orégano y media de ají molido, incorporando luego la cebolla, el morrón y la papa cocida.

El montaje final se realiza vertiendo la mitad de esta mezcla en una sartén con aceite, añadiendo las capas de jamón y queso, y cubriendo con el resto de la preparación para cocinar a fuego bajo antes de darla vuelta con ayuda de un plato.

Para el toque de distinción, se debe quemar un morrón rojo directamente en la hornalla, quitarle la piel con agua y sazonarlo con aceite de oliva y sal. El alioli se logra emulsionando 180 cc de aceite con una mezcla mixeada de 100 cc de leche, un diente de ajo, gotas de limón, sal y pimienta. La presentación culmina colocando el alioli sobre la tortilla y coronando con el morrón asado y perejil picado para resaltar su sabor casero.