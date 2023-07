Los vecinos de la zona de calle Santa Fe, antes de Avenida España, denunciaron una situación que se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. En el lugar funciona un depósito de cerámicos que provoca malestar entre los transeúntes al verse imposibilitados en determinados horarios del día para caminar libremente sobre la vereda, producto de la maquinaria que traslada los pallets de cerámicos, los fletes y la basura que se acumula en el lugar. Otro de los inconvenientes que se registran en las inmediaciones del comercio es el caos vehicular generado por los vehículos que estacionan en doble fila para la carga y descarga del material.

DIARIO HUARPE recibió la denuncia de algunos vecinos y personas que circulan a diario sobre calle Santa Fe, a pocos metros de Avenida España. En ese lugar funciona el depósito del local de Expo Cerámicos.

En varias oportunidades el paso se vio obstruido por el material a la venta. (Foto:DIARIO HUARPE)

Desde hace bastante tiempo la actividad comercial que funciona en la zona genera malestar por la imposibilidad de circular libremente por la vereda que, en determinados horarios del día, se encuentra obstruida por la carga y descarga de grandes cantidades de cerámicos que se acopian sobre el espacio público, junto al tránsito del montacargas y el peligro que representa el paso de un vehículo de esas características por donde transitan personas.

“Iba llegando a mi trabajo y me encontré que no podía pasar por ningún lado. La vereda estaba llena de cerámico y un flete cruzado. Les hice la observación al personal que trabaja ahí y uno de ellos me respondió de buena manera, reconociendo el error, pero una segunda persona, un fletero, me dijo que en lugar de quejarme debería haber cruzado por la vereda de enfrente y no molestar por nada”, contó Florencia Páez a este medio.