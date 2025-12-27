El experimentado mediocampista Enzo Pérez (que culminará su contrato con River Plate el 31 de diciembre y no seguirá en el club) rechazó la oferta para sumarse a Argentinos Juniors, club que lo pretendía para reforzar su plantel en 2026.

La decisión del surgido en Deportivo Maipú, de casi 40 años, se habría basado en criterios deportivos y económicos, ya que no habría convencido la propuesta contractual del club de La Paternal, pese a que el director deportivo de Argentinos había manifestado interés.

Con esa opción caída, al menos dos destinos asoman como alternativas firmes para el futuro de Pérez. Uno es el equipo de la Major League Soccer (MLS), el Atlanta United, que ya mostró su interés y podría ofrecerle un contrato competitivo en el exterior; el otro es el retorno a su Mendoza natal con Deportivo Maipú, el club donde se formó y que sueña con verlo vestir nuevamente la camiseta antes de su retiro.

Además de estas posibilidades, fuentes señalan que el mediocampista también valoraría quedarse en Buenos Aires por motivos familiares, aunque por el momento no hay ofertas oficiales de otros clubes de la Liga Profesional.

La situación de Pérez se da en un mercado de pases en el que muchos veteranos buscan definir sus últimos destinos deportivos, y su decisión final podría conocerse en las próximas semanas a medida que se acerque la fecha en la que quedará libre.