"Eso es todo": figura histórica de Francia asegura que la pasó mal tras perder el Mundial con Argentina

Cuando han pasado poco más de tres meses de la épica final del Mundial de Qatar 2022, una figura de Francia habló. Se trata de un jugador histórico del elenco galo, quien reveló lo que le ocurrió luego de perder en la cita planetaria contra la Selección Argentina. De hecho, expuso que estuvo varios días enfermos por la angustia que le generó no ser bicampeones en Doha.

Se trata de Patrice Evra, exlateral izquierdo del Manchester United y la Selección de Francia. El mismo habló sobre el mítico partido contra la Argentina, equipo que ganó por penales, tras un vibrante empate 3-3 en los 120 minutos. El reconocido defensor reconoció que le quedaron heridas abiertas en el país galo, incluso en aquellos que no jugaron el certamen. Tras 12 años con su seleccionado, no toleró la caída.

"Vi el partido en vivo y lloré. No esperaba eso. El partido entre Francia y Argentina, te digo la verdad, me subí a mi auto y lloré. Durante tres días estuve enfermo", fue lo que comenzó diciendo Patrice en una entrevista con el podcast de su excolega, Jerome Rothen, en el portal RMC Sports. "Y me dije ‘Patrice, sé que amas a la selección de Francia’, pero me dolió mucho. Y luego, francamente, ¡felicitaciones al equipo de Francia!", añadió.

Contundente análisis sobre Argentina vs. Francia

Por otra parte, Evra no se guardó nada sobre el primer tiempo de Francia: "El primer tiempo lo regalamos. Lo que pasó fue catastrófico. Kylian (Mbappé) hace un hat-trick. Haces un hat-trick, tres goles en la final y no ganas la final. ¡Ves que fue increíble! E incluso este partido, ¿cómo te fue con un dos a cero abajo? Y regresas y te ponés 2-2 luego de ir perdiendo. Había demasiado emoción, demasiada emoción".

"Me dije a mí mismo ‘eso es todo’", sumó. Para sentenciar, Patrice Evra hizo foco en la enorme atajada de Emiliano “Dibu” Martínez a Randal Kolo Muani en el tiempo adicionado al suplementario. "Francamente, ¡qué Mundial! Con todos los jugadores que faltaban, que lleguemos a esta final y que perdamos estando tan cerca, porque si Randal Kolo Muani marca ese gol, somos campeones del mundo una vez más. Eso me sorprendió", cerró.