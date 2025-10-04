José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, reiteró hoy que mantendrá su postulación y agradeció públicamente el respaldo del presidente Javier Milei tras la polémica por presuntos vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado.

El economista afirmó durante una entrevista radial que fue él quien le pidió al Presidente el encuentro en la Quinta de Olivos, y negó que la reunión hubiera sido para presentar su renuncia a la candidatura. Según Espert, la charla con Milei no incluyó sugerencias de baja de la postulación.

En la entrevista, Espert dijo que “la está pasando muy mal” por las acusaciones y se quebró en varios pasajes al relatar el impacto personal y familiar de la situación. También sostuvo que su “lado B” lo mantiene con fuerzas para continuar la campaña.

La controversia se originó por reportes y denuncias que lo vinculan con Fred Machado, un empresario con pedido de extradición por causas vinculadas al narcotráfico en Estados Unidos; el candidato por LLA admitió haber recibido un pago relacionado con un trabajo de consultoría y afirmó que cuando se enteró de las acusaciones cortó cualquier vinculación.

Frente a los cuestionamientos públicos, Espert dijo que dará “todas las explicaciones que hagan falta” tanto en la Justicia como en espacios públicos, y consideró razonables los pedidos de informes de miembros del gobierno, entre ellos la ministra de Seguridad.

El presidente Milei, por su parte, brindó un respaldo público en los últimos días, lo que según varios medios tensionó el debate interno sobre la continuidad del candidato en la lista encabezada por La Libertad Avanza.