Está furioso: Khamzat Chimaev y la posibilidad de no estar en UFC 300

Khamzat Chimaev no está dispuesto a pasar desapercibido y, tras la victoria de Dricus du Plessis en UFC 297, exige su oportunidad por el título de Peso Mediano. El checheno, quien se mantiene invicto en las Artes Marciales Mixtas, asegura que es el contendiente indiscutible y no aceptará un resultado diferente. En las últimas horas, no se guardó nada y disparó contra Dana White, el CEO de la compañía.

En una entrevista con ESPN, Chimaev expresó su desconcierto ante la posibilidad de que alguien más obtenga la oportunidad antes que él. Con Israel Adesanya fuera de combate, y tras la promesa de una oportunidad por el título después de su pelea contra Usman, siente que es su momento y que merece la oportunidad. A pesar de las declaraciones de Dana White sugiriendo que Khamzat no sería el próximo en disputar el título, el luchador no acepta la idea y espera respuestas claras del CEO de UFC.

Publicidad

Chimaev afirma que, de no recibir la oportunidad, White tendrá que explicar por qué no se cumplió lo prometido. Además, reveló recientemente problemas de salud después de su última victoria y una lesión en la mano sufrida en octubre. A pesar de esto, se muestra decidido a pelear en UFC 300, programado para el 13 de abril en Las Vegas. Aunque White ha expresado dudas sobre la participación del mismo en ese evento, el luchador insiste en que estará listo si se le da la oportunidad.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Lo que dijo Chimaev

La situación promete seguir generando tensiones, ya que Chimaev se mantiene firme en su demanda de una oportunidad por el título y está dispuesto a demostrarlo en el octágono de UFC 300 si se le brinda la oportunidad. "Si me prometiste algo, tienes que responder por tus palabras, y yo soy el tipo que siempre responde por mis palabras. No me importa si es algún presidente o un rey, si me das tu palabra, tienes que responder por eso", sostuvo.

"Me sorprendería si eso sucede, si alguien pelea por el título a continuación, y no yo. Ya veremos, no hablé con Dana y no sé qué está pensando. Él lo sabe mejor que yo. En mi opinión, debería ser yo. Le pedí a Hunter Campbell que me dejara pelear en UFC 300, así que veremos qué dicen. Le pregunté antes UFC 297. Estuve enfermo antes y me preguntaron durante ese tiempo y le dije a mi gerente que me dejara estar sano primero. Cuando sentí que mi salud estaba bien y estaba en el gimnasio entrenando, era el momento adecuado. Así que estaré listo para UFC 300 si me dan la pelea", cerró Khamzat Chimaev.