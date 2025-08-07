Exluchador de UFC arremete contra Ilia Topuria por evitar a Tsarukyan: “Si eres el mejor, demuéstralo en el octágono”

Ilia Topuria, actual campeón de Peso Ligero de UFC, se ha visto envuelto en una creciente controversia tras su reciente triunfo sobre Charles Oliveira en el UFC 317. Aunque su desempeño en el octágono fue impecable, la atención mediática ha girado rápidamente hacia su negativa a enfrentar al armenio Arman Tsarukyan, segundo en el ranking de la categoría. Esta decisión ha generado fuertes críticas dentro del entorno de las artes marciales mixtas, especialmente por el rechazo público de Topuria a una posible defensa del título ante uno de los rivales más fuertes del momento.

Topuria ha dejado claro en varias ocasiones que no tiene intención de enfrentarse a Tsarukyan, al punto de declarar que preferiría entregar el cinturón antes que aceptar ese combate. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron reacciones encontradas, siendo una de las más destacadas la del exluchador y actual comentarista Paul Felder. Durante su participación en el podcast Believe You Me, Felder cuestionó abiertamente la postura del campeón, al considerar que no representa el espíritu competitivo que debe tener quien ostenta un título de la UFC.

Nuevas críticas contra Ilia Topuria

“Ese tipo es el contendiente número uno y decir que preferirías renunciar al cinturón antes que pelear con él es... vamos, nos estamos dejando llevar un poco”, señaló Felder, mostrando su desacuerdo con la actitud del hispano-georgiano. Para el expeleador, los campeones deben validar su estatus enfrentando a los rivales más duros, no eligiéndolos a conveniencia. “Si eres el mejor y él no está a tu nivel, entonces demuéstralo. Simplemente, sal y demuéstralo, odio eso”, agregó, en alusión directa a Topuria.

La figura de Tsarukyan también ha sido objeto de controversia, especialmente después de haber sido sancionado por UFC tras retirarse de una pelea por el título en enero, alegando inicialmente una lesión en la espalda. Posteriormente se supo que no logró dar el peso reglamentario, motivo por el cual la organización lo sancionó con meses de inactividad. Este antecedente ha sido uno de los argumentos de Topuria para evitar el combate, aunque Felder considera que esas circunstancias no deberían interferir con la responsabilidad de defender el cinturón contra quien ocupe el primer lugar del ranking.

Pese a las críticas, Ilia Topuria sigue siendo una de las figuras más atractivas del momento en UFC, con un récord perfecto de 17-0 que lo convierte en el primer doble campeón invicto en la historia de la organización. No obstante, ese estatus también lo somete a una presión constante por parte de fanáticos, analistas y antiguos luchadores como Felder, quienes esperan que enfrente los mayores desafíos sin evasivas. “Estás llegando a una posición, Ilia, donde eres el centro de atención… Eres el tipo que la gente quiere ver”, concluyó el comentarista, enviando un mensaje claro: el verdadero campeón no escoge sus batallas.