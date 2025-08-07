El Gobierno Nacional oficializó la eliminación de los derechos de exportación para la cal, una medida que impacta directamente en la economía sanjuanina al mejorar la competitividad del principal producto minero no metalífero de la provincia. La decisión fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 563/2025, que fija en 0% la alícuota del Derecho de Exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias correspondientes de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Este cambio fiscal responde a una serie de gestiones iniciadas en 2024 por el Gobierno de San Juan. A través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, encabezado por Gustavo Fernández, y el Ministerio de Minería, a cargo de Juan Pablo Perea, la provincia solicitó al Ejecutivo nacional la eliminación del arancel del 4,5% que tributaba este producto en su valor FOB. Las presentaciones se realizaron ante el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero.

Desde el Gobierno de San Juan explicaron que la cal forma parte de la economía regional, con un volumen exportador significativo que tiene como principal destino al mercado chileno, a través de transporte terrestre. Según detalló el ministro Fernández, se trata de un sector de rentabilidad estrecha, en el que los costos fijos, como los aranceles, afectan directamente la competitividad. La eliminación del tributo mejora el margen operativo y favorece el sostenimiento y crecimiento de la actividad.

La medida también busca incentivar el desarrollo de la industria minera no metalífera a nivel nacional, generando condiciones para fortalecer el empleo y la actividad económica asociada. Con esta decisión, San Juan logra la eliminación total de las retenciones aplicadas a sus principales productos mineros.