En medio de un clima de turbulencia en Boca, Juan Román Riquelme tomó la decisión de disolver el Consejo de Fútbol. Esta medida, que ya se manejaba como un secreto a voces, fue confirmada en las últimas horas por la propia institución, e implica la salida de Mauricio Serna y Raúl Cascini del club, mientras que Marcelo Delgado es el único miembro que permanecerá. Ante este escenario, Rolando Schiavi, ex futbolista y ex coordinador de Inferiores del Xeneize, alzó su voz para criticar con vehemencia el manejo del presidente azul y oro, afirmando que "va a ser más de lo mismo".

En una entrevista con ESPN, "El Flaco" Schiavi fue contundente al afirmar que, a pesar de que se hable de un mánager, "va a ser más de lo mismo, porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él". Schiavi, quien fue despedido como director técnico de la Reserva a finales de 2019, cuando la dirigencia de Jorge Amor Ameal y Riquelme comenzaron su gestión, profundizó en su análisis sobre el rol de los salientes consejeros. Según él, "No tenían peso Chicho y Raúl", mientras que Marcelo Delgado "es el que tiene mejor llegada con los jugadores".

La crítica más incisiva de Schiavi se centró en la figura de Riquelme dentro del Consejo, que fue disuelto por decisión del propio presidente. "El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que ponga figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él", sentenció el ex defensor. Es importante destacar que Schiavi se fue en "muy malos términos" con el actual presidente tras su salida en 2019, una noticia que le fue comunicada telefónicamente por un integrante del Consejo de Fútbol mientras se encontraba fuera del país.