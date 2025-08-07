Dibu Martínez, nuevamente nominado al Trofeo Lev Yashin como mejor arquero del mundo

Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a figurar entre los mejores del planeta. El arquero argentino del Aston Villa y de la selección nacional fue incluido por tercera vez consecutiva entre los diez candidatos al prestigioso Trofeo Lev Yashin, que distingue al mejor portero de la temporada. La ceremonia se realizará el próximo 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, y el marplatense buscará repetir lo conseguido en 2023 y 2024, cuando se quedó con el galardón.

Junto a Martínez, el listado de nominados lo completan nombres destacados como Alisson Becker (Liverpool), Yassine Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Gianluigi Donnarumma (PSG), Jan Oblak (Atlético de Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest) y Yann Sommer (Inter de Milán). El reconocimiento, impulsado por la revista France Football, coincide este año con una ampliación del evento, ya que por primera vez los premios también reconocerán a las mejores jugadoras y arqueras del mundo.

Durante la última temporada, Emiliano "Dibu" Martínez volvió a ser clave tanto en el Aston Villa como en la selección argentina. En el club inglés, fue pieza fundamental en el regreso del equipo a la Champions League, donde alcanzaron los cuartos de final tras una ajustada serie ante el PSG, que terminó 5-4 en favor del conjunto francés. En la Premier League, los dirigidos por Unai Emery terminaron sextos, lo que les aseguró la participación en la Europa League 2025-2026.

Los resultados del "Dibu" Martínez como arquero

De acuerdo con datos del sitio especializado Transfermarkt, el arquero disputó 53 partidos oficiales con el Aston Villa y recibió 61 goles. A nivel internacional, continuó siendo figura en la Albiceleste, que tras conquistar la Copa América 2024 logró asegurar su boleto para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Este nivel de consistencia le ha permitido a Dibu convertirse en el único portero en ganar el Trofeo Lev Yashin en dos ocasiones.

La selección de los ganadores se basa en un proceso riguroso de votación, a cargo de un jurado internacional conformado por 100 periodistas para la categoría masculina y 50 para la femenina, elegidos en función del ranking FIFA. Los criterios de evaluación priorizan el rendimiento individual, el aporte al equipo y el juego limpio. Con la temporada comprendida entre julio de 2024 y junio de 2025 como marco de análisis, el arquero argentino vuelve a estar en el centro de la escena mundial.