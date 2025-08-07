Obras Sanitarias (OS) informó que, debido a un hecho vandálico registrado en un transformador de energía eléctrica perteneciente a la empresa Naturgy, el servicio de agua potable en Jáchal se verá afectado en su totalidad.

El incidente ocurrió en la perforación Nº3 del complejo Pampa del Chañar, una de las instalaciones clave para el abastecimiento de agua en la zona. Técnicos de OS detectaron fallas en el sistema y, tras una inspección, constataron que se trataba de un acto intencional. La empresa realizó la denuncia correspondiente ante Naturgy para que intervenga y repare el daño.

Servicio afectado y pedido de uso racional

Mientras se espera la reposición de la energía eléctrica, el suministro de agua potable en Jáchal sufrirá alteraciones. Según el comunicado oficial de OS, los usuarios podrán experimentar baja presión en el servicio e incluso cortes temporales en distintas zonas del departamento.

Ante esta situación, desde la empresa solicitaron a la comunidad extremar el cuidado del agua almacenada en los tanques domiciliarios. Se recomienda priorizar el consumo para necesidades esenciales como bebida, higiene personal y preparación de alimentos.

Tanques domiciliarios, claves para afrontar la emergencia

OS recordó que, en situaciones como esta, los tanques de reserva permiten afrontar más de 24 horas sin abastecimiento, siempre que se haga un uso responsable y moderado del recurso. Sin embargo, advirtieron que si no se restablece pronto el suministro eléctrico, podrían generarse complicaciones mayores en la provisión.

Desde la empresa agradecieron la comprensión de los usuarios y reiteraron que están trabajando en conjunto con Naturgy para restablecer cuanto antes las condiciones normales del sistema.

El hecho vandálico no solo representa un ataque contra instalaciones públicas, sino que pone en riesgo el acceso al agua potable de miles de vecinos jachalleros. OS continúa monitoreando la situación y comunicará novedades a medida que avance la reparación del transformador. Mientras tanto, se solicita a la población mantenerse informada por los canales oficiales y colaborar con el uso consciente del agua.