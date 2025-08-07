Dricus Du Plessis elogia a Adesanya y lo reconoce como su rival más duro antes de UFC 319

Mientras se prepara para su próxima defensa del título en UFC 319, el campeón de Peso Medio Dricus du Plessis sorprendió con unas declaraciones cargadas de respeto hacia uno de sus contrincantes más célebres. El sudafricano, con un récord de 23 victorias y solo 2 derrotas, se medirá el próximo 17 de agosto con el invicto Khamzat Chimaev (14-0), en un duelo que ha generado gran expectativa en el mundo de las MMA.

Los elogios de Dricus Du Plessis a Israel Adesanya

En una reciente entrevista, Du Plessis fue consultado sobre el oponente más exigente que ha tenido hasta ahora. Lejos de esquivar la pregunta, el campeón no dudó en reconocer al nigeriano Israel Adesanya como su desafío más complicado. “Mi rival más difícil hasta la fecha... Bueno, esa es una pregunta muy abierta, porque ha habido combates que han sido muy duros para mí”, comentó, antes de dar una respuesta clara: “Tengo que decir que Adesanya fue el mejor rival al que me he enfrentado. Es capaz de atraparte con cualquier cosa, en cualquier momento”.

Du Plessis y Adesanya se enfrentaron en el evento UFC 305, en agosto de 2024, en una contienda memorable que terminó en el cuarto asalto con una contundente victoria del sudafricano por mataleón. Aunque el resultado final favoreció al actual campeón, fue un combate reñido, con Adesanya dominando en las tarjetas hasta el momento de la sumisión. Aquella victoria fue clave para que Du Plessis consolidara su reinado en la división.

Por su parte, Adesanya no solo respondió al respeto recibido, sino que también mostró su respaldo al actual monarca de la categoría de cara a su próximo enfrentamiento. En declaraciones ofrecidas hace dos semanas, el ex campeón no escatimó en elogios: “Sigo pensando que Dricus ganará. Creo que será un final tardío, sí. Khamzat, si gana, será en los dos primeros asaltos”.

Estas palabras llegan en un momento en que Adesanya busca relanzar su carrera, luego de una racha de tres derrotas consecutivas. El nigeriano ha confirmado que planea volver al octágono con dos grandes combates en el horizonte, y una renovada motivación para volver a posicionarse como uno de los mejores de la división.