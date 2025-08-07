En el marco de las bajas temperaturas que afectan a la provincia, una vecina identificada como Teresa, junto a más voluntarias, impulsó la instalación de casas para perros callejeros en diferentes plazas del centro sanjuanino. La propuesta, financiada por Teresa, busca ofrecer un refugio básico a los animales callejeros durante la temporada invernal. Según se pudo conocer, la mujer invirtió alrededor de $800.000 en la compra y colocación de las estructuras, pensadas exclusivamente para los meses más fríos del año.

Teresa realizó gestiones ante organismos públicos y llegó a Casa de Gobierno donde le dieron el consentimiento informal de algunos funcionarios con los que pudo dialogar, y así decidió continuar adelante con la propuesta y concretar la instalación por cuenta propia junto a las voluntarias.

Las casitas fueron colocadas en espacios públicos como la Plaza 25 de Mayo, Plaza La Prida y Plaza España. Para evitar robos o actos de vandalismo, están atadas con cadenas y ubicadas en sectores con presencia policial. El objetivo es que permanezcan únicamente durante el invierno, y se retiren en verano para no interferir con el uso habitual del espacio público.

Actualmente, hay otras unidades disponibles a la espera de ubicación. Se evalúan nuevos sitios donde puedan colocarse sin generar conflictos, en un contexto donde el cuidado de los animales callejeros continúa siendo una deuda pendiente en muchas ciudades. La acción de Teresa, aunque individual, reabre el debate sobre el rol del Estado y de la sociedad civil en la atención de estos casos.