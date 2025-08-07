Francia enfrenta su peor incendio forestal desde 1949: más de 160 km² calcinados en el sur del país

El sur de Francia atraviesa una emergencia ambiental sin precedentes tras el avance de un incendio forestal que ya ha consumido más de 160 kilómetros cuadrados, una superficie mayor que la ciudad de París. El fuego comenzó el pasado martes en las inmediaciones del pueblo de Ribaute, en el macizo de Corbières, y desde entonces ha devastado 15 municipios en la región de Aude, dejando tras de sí un paisaje desolador de cenizas y árboles calcinados.

Pese a la movilización de más de 2.100 bomberos y el uso intensivo de aviones cisterna, el incendio aún no ha podido ser contenido. Las autoridades reportan una víctima fatal, al menos 13 heridos, entre ellos, 11 bomberos, y tres personas desaparecidas. Además, unas 36 viviendas han resultado dañadas o destruidas. Christian Pouget, administrador regional, afirmó a la cadena BFMTV: “La batalla continúa, tenemos un incendio que aún no está bajo control”.

¿Por qué se ocasionó el incendio?

El fuego ha sido alimentado por semanas de clima cálido y seco, condiciones que los científicos asocian directamente con el cambio climático. Aunque las temperaturas nocturnas más frescas y la reducción del viento han dado un leve respiro, las autoridades advierten que el peligro persiste. “Es un incendio claramente consecuencia del cambio climático y la sequía en esta región”, declaró Agnès Pannier-Runacher, ministra de Transición Ecológica, a France Info.

En respuesta a la emergencia, se han habilitado centros de alojamiento en 17 municipios para albergar a quienes han debido evacuar sus hogares. Las autoridades instan tanto a residentes como a turistas a no salir de sus viviendas salvo que sea estrictamente necesario o si reciben órdenes de evacuación. Mientras tanto, continúan las labores de contención y la investigación para determinar el origen del fuego.

Xavier de Volontat, alcalde de Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, lamentó la magnitud del desastre: “Es muy triste pensar en la imagen que daremos de nuestra región de Corbières, con sus paisajes devastados y sus mujeres y hombres desesperados, no solo hoy ni mañana, sino durante las próximas semanas y meses. La reconstrucción llevará años”. Este incendio, el más grande desde que existen registros nacionales desde 2006, evidencia la creciente amenaza que el cambio climático representa para Europa, el continente que más rápido se está calentando según el Servicio de Cambio Climático Copernicus.