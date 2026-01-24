Facundo Arana desesperado por recuperar a su esposa: por qué ella no lo quiere ni ver

La noticia de la separación entre Facundo Arana y María Susini ha impactado al mundo del espectáculo tras 19 años de relación y tres hijos en común: Indiana y los mellizos Moro y Yaco.

Aunque la ruptura trascendió recientemente, se conoció que el actor "no se rinde" y está realizando terapia para intentar salvar el vínculo. El propio Arana, al referirse a la situación, admitió que enfrentan “idas y vueltas como en toda familia”.

Publicidad

La periodista Majo Martino brindó precisiones en el programa SQP sobre la realidad actual de la pareja: “Hablé con Facundo Arana. Están viviendo en casas diferentes desde hace meses. Es una separación, pero no definitiva. No es que no se pueden ver… pueden convivir, comparten con los hijos, están juntos en Mar del Plata”.

Además, Martino señaló que el actor se encuentra afectado emocionalmente: “Él está triste por la situación, porque es una crisis…la crisis de los 50…y está haciendo terapia. Quiere ver qué puede mejorar él para que la relación pueda volver mejor. Él no quiere que se termine”.

Publicidad

Por su parte, Ángel de Brito aclaró en LAM que los conflictos no son recientes: “La crisis viene desde hace mucho tiempo, que están separados y no es de un mes, no es de octubre, sino de hace raro. Tuvieron varias crisis. Me dio a entender que hace como un año que ya venían…”.

El conductor también compartió la declaración directa del actor sobre su voluntad de continuar: “Es un tema que venimos trabajando porque somos una familia, nos queremos llevar bien. Si es por mí quiero recomponer la pareja”.

Publicidad

Respecto a la postura de la modelo, quien recientemente compartió fotos con él en la costa, De Brito concluyó: “Entendí yo que es ella la que por ahí no piensa igual”.