El fútbol argentino despidió a una de sus figuras más queridas con la noticia del fallecimiento de Juan Carlos “Tito” Carotti, a los 83 años. Recordado por su paso como jugador del histórico equipo de los Carasucias de San Lorenzo y por su extensa labor como formador de juveniles, Carotti dejó una marca profunda en el club azulgrana y en el deporte nacional.

Nacido en Casilda, vistió la camiseta de San Lorenzo entre 1961 y 1966, período en el que disputó 63 partidos y anotó 12 goles. Formó parte de una generación emblemática junto a Héctor Bambino Veira, Roberto Telch, Fernando Areán, Victorio Casa y Horacio Doval, cuyo estilo alegre y ofensivo definió una época del fútbol argentino.

Como delantero, Carotti integró el plantel de los Carasucias, un equipo que marcó el camino hacia Los Matadores, campeones invictos del Metropolitano de 1968. Tras su paso por Boedo, continuó su carrera en Newell’s Old Boys, Unión de Santa Fe, Estudiantes de Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y en Colombia, donde jugó para Millonarios e Independiente Medellín.

Al retirarse de la actividad profesional, inició una destacada trayectoria como entrenador y formador. Su trabajo con las divisiones inferiores de San Lorenzo fue clave para el desarrollo de nuevas generaciones. Entre sus dirigidos se destacó la categoría 1995, de la que surgió Ángel Correa, campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022.

Carotti también condujo la División Reserva y en dos ocasiones asumió de manera interina la dirección técnica del primer equipo durante la presidencia de Fernando Miele, liderando al grupo conocido como Los Camboyanos en la década del 80. Además, su experiencia lo llevó al fútbol boliviano, donde dirigió a Bolívar, The Strongest, Blooming y Guabirá.

El legado de Carotti se sostiene en su compromiso con el juego y su pasión por enseñar. Su influencia trascendió los títulos, consolidando una identidad dentro del club que formó parte de su vida.

A través de sus redes sociales, San Lorenzo despidió al histórico exjugador con un mensaje sentido: “Se nos fue, a los 83 años, el querido Juan Carlos Carotti, quien formó parte de los Carasucias como futbolista, fue director técnico de los Camboyanos en los ’80 y trabajó muchos años con los juveniles de su amado San Lorenzo. ¡Hasta siempre, Tito!”.

Con su partida, el fútbol argentino pierde a un referente que supo unir generaciones desde la pasión y la enseñanza. Su historia permanecerá en la memoria azulgrana y en el corazón de quienes compartieron su legado.