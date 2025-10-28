Diego Topa decidió mostrar públicamente a su pareja, Hugo Rodríguez, con un cariñoso mensaje en redes sociales para celebrar sus 42 años. El animador infantil, seguido por más de 800 mil personas en Instagram, expresó: "¡Feliz Cumple @hugorodriguezok! Para mi compañero de vida, el que está en todos los momentos ahí cerquita cuidándome y dándome todo su amor. Sos todo lo que soñé".

Ambos son padres de Mitai Topa Rodríguez, una niña que nació el 21 de enero de 2020 en Estados Unidos mediante un vientre subrogado, un proyecto que comenzaron a planear en 2016. Diego había revelado hace algunos años que estaba en una relación sentimental con Hugo, aunque hasta ahora no había dado detalles sobre su identidad, respetando la privacidad de su pareja.

Hugo Rodríguez, quien también es actor y ha participado en diversos programas infantiles, le dedicó a Diego un mensaje lleno de amor cuando el animador cumplió 50 años en octubre. "¡Por muchos más cumpleaños llenos de amor y risas! Te amo", expresó Hugo, a lo que Diego respondió emocionado: "Me derrito de amor".

La pareja se conoció en 2010 durante las grabaciones de La casa de Disney Junior. Al principio fueron colegas y amigos, pero con el tiempo su vínculo se transformó en una relación sentimental. Juntos han trabajado en proyectos para niños, como Hermanitos del fin del mundo, Me muevo para aquí y Topa en Junior Express, un viaje musical.

La pequeña Mitai, cuyo nombre significa "niño o niña" en guaraní, es una presencia constante en las redes de Diego, quien comparte frecuentemente mensajes de amor y dedicación hacia su hija. La crianza de Mitai es un aspecto muy importante para ambos, y mantienen su vida familiar con mucho cariño y respeto.

Este gesto de Diego Topa, al presentar con tanto amor y ternura a su pareja en una fecha tan especial, refleja la importancia de la familia y el afecto en su vida personal, además de su compromiso con la visibilidad y naturalidad de las familias diversas.