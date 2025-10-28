El Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), dependiente del Ministerio de Minería de San Juan, informó que concluyó la evaluación técnico-legal correspondiente a la licitación pública de las áreas Del Carmen y Jagüelito, ambas situadas en el departamento Iglesia.

La empresa adjudicataria fue Shandong UTE, un consorcio integrado por SDIM Argentina Exploration and Mining S.A.U., Montañeses Desarrollos S.A. y Enset Construcciones S.A.S.. El proyecto prevé una inversión de 56 millones de dólares durante un período de tres años de exploración, con posibilidad de avanzar luego hacia la etapa de explotación.

Con la finalización del proceso administrativo, se dará inicio a la firma del contrato con la adjudicataria, lo que permitirá poner en marcha las tareas planificadas para ambas áreas.

Del Carmen y Jagüelito están ubicadas en una zona de alta potencialidad geológica, dentro de la franja metalogenética de El Indio, reconocida por su gran riqueza aurífera y características geológicas similares a las de Veladero, uno de los principales yacimientos de oro del país.

El proceso licitatorio marcó un récord histórico para el IPEEM, tanto por el monto de inversión comprometido como por la cantidad de oferentes, ya que doce empresas participaron en cada licitación. Este nivel de competencia y capital no tiene precedentes en la historia reciente del organismo y confirma la confianza que San Juan genera como destino de inversión minera.

La participación y posterior adjudicación a una empresa internacional como Shandong refuerza la credibilidad institucional y el atractivo geológico de la provincia, consolidando a San Juan como referente nacional en gestión minera transparente, competitiva y sustentable.

Durante 2025, el IPEEM ya concretó tres licitaciones públicas y prevé lanzar una más antes de fin de año, en línea con su política de eficiencia, transparencia y dinamismo en la administración de áreas mineras provinciales.