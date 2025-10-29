El pasado fin de semana, el sanjuanino Mariano Cornejo tuvo una destacada participación en el Torneo Nacional Federativo de la Rama Masculina de Gimnasia Artística, que se celebró en Rosario, Santa Fe. Compitiendo en la categoría Mayores Nivel Elite, el gimnasta logró subir al podio en cuatro oportunidades.

Cornejo obtuvo la medalla de bronce en el concurso all-around y sumó tres bronces más en la competencia por aparatos, alcanzando el tercer lugar en arzones, suelo y salto. “Estoy muy contento con los resultados y agradecido con mi entrenador y mi equipo por el apoyo”, comentó el gimnasta tras la competencia.

El Nacional Federativo reúne a gimnastas de distintas provincias afiliados a la Confederación Argentina de Gimnasia, quienes compiten de manera individual y por equipos. Las disciplinas incluyeron suelo, caballo con arcos, anillas, salto, barras paralelas y barra fija.

Mariano Cornejo entrena en el Gimnasio Vip bajo la supervisión del profesor Ricardo Martínez. Gracias a su desempeño, forma parte de la Selección Argentina de Gimnasia en Mayores Nivel Elite, un grupo exclusivo de los 12 mejores gimnastas del país.

San Juan aporta dos representantes a la selección nacional. Además de Cornejo, Nahuel Martínez competirá el 4 de noviembre en el Torneo Sudamericano de selecciones en Medellín, Colombia.

Con estos logros, los gimnastas sanjuaninos continúan consolidando la presencia de la provincia en competencias nacionales e internacionales, llevando el nombre de San Juan a los principales escenarios de la gimnasia artística argentina.