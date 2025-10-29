A partir del 1 de noviembre de 2025, WhatsApp dejará de funcionar en una serie de celulares que ya no cumplen con los requisitos mínimos de sistema y seguridad. La medida, confirmada por Meta, busca garantizar la estabilidad de la aplicación y proteger la información de los usuarios.

Los equipos afectados son principalmente aquellos que no reciben actualizaciones de sistema ni parches de seguridad, lo que puede generar cierres inesperados o la imposibilidad de abrir la app. Entre los dispositivos Android afectados se encuentran los Samsung Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Galaxy Core, Trend y S5; Motorola Moto G (primera generación) y Moto E (2014); LG Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3; Sony Xperia Z, SP, T, V y Z2; además de otros modelos como Huawei Ascend Mate 2 y HTC One M8.

En el caso de los iPhone, dejarán de ser compatibles los modelos 5, 5c, 5s, 6 y 6 Plus. Aquellos que tengan iOS 12 o versiones anteriores ya no podrán abrir WhatsApp, sin posibilidad de uso parcial ni actualización.

El principal motivo de esta medida está vinculado a la seguridad y la estabilidad del servicio. WhatsApp requiere versiones de software capaces de ejecutar los protocolos más recientes de cifrado y protección de datos. Los teléfonos desactualizados no cumplen con estas exigencias y son más vulnerables a fallas o ataques externos.

Quienes tengan un modelo afectado pueden verificar si su equipo permite una actualización de Android o iOS. De no ser posible, la única alternativa es adquirir un dispositivo más reciente. Antes de cambiar de teléfono, se recomienda crear una copia de seguridad en Google Drive o iCloud para conservar chats, fotos y archivos personales.