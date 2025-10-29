Frank Uryasz Jr., de 95 años, lidera un club de fans de Taylor Swift en el centro Remington Heights, en Omaha, Nebraska. La iniciativa reúne a 100 residentes que participan en actividades inspiradas en la cantante, desde bailes hasta juegos de bingo, mientras esperan una visita especial de Swift.

El club nació en agosto de 2025, luego de que Uryasz escuchara la canción “Timeless (Taylor’s Version)” por recomendación de su terapeuta ocupacional. Conmovido por la música, comenzó a compartirla con sus vecinos, y rápidamente la comunidad adoptó la temática de Swift en sus rutinas y eventos internos.

Los miembros llevan pins con la frase “Amo a Taylor”, escuchan sus canciones durante la fisioterapia y personalizan espacios y objetos del centro con referencias a la artista. Uryasz, además, decoró su andador con motivos de Swift y lidera reuniones semanales, guiando bailes y charlas entre los residentes.

“Al principio pensábamos en limitar el club a 20 personas, pero en pocas semanas ya éramos 100. Incluso algunas enfermeras externas pidieron sumarse”, contó Sarah Zajic, terapeuta ocupacional del centro. Los residentes bailan “Shake It Off” durante las rutinas de ejercicios y comentan las letras mientras comparten recuerdos y anécdotas.

La música de Swift también transformó los hábitos sociales: los residentes, que antes se retiraban temprano a sus habitaciones, ahora permanecen en comedores y auditorios compartiendo charlas y música. Además, construyeron decoraciones como una matrícula personalizada que dice “TAYLOR SW1FT” y reciben merchandising temático enviado por simpatizantes externos.

El entusiasmo llevó a Uryasz a escribir una carta a Taylor Swift y a Travis Kelce, invitándolos a Omaha para una partida de bingo. En la misiva, destaca su historia de amor de más de siete décadas y ofrece consejos de matrimonio, mientras refuerza la esperanza de los residentes de recibir una visita especial.

El club continúa creciendo y planea nuevas actividades inspiradas en Taylor Swift, desde coreografías virales hasta eventos temáticos, consolidando un espacio de encuentro y diversión para los mayores de Remington Heights mientras esperan su estrella favorita.