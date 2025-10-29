De la noche a la mañana, una distribuidora de Chimbas fue escenario de un robo millonario bajo la modalidad “boquetero”. Los delincuentes se llevaron $2.500.000 en efectivo, luego de ingresar por el techo del local. El hecho ocurrió en la distribuidora “Diego”, ubicada sobre calle Salta, y fue descubierto por el propietario, Diego Olguín, y su empleado, a primera hora de la mañana de este martes.

Al ingresar, notaron que todo estaba revuelto y que había un boquete en el techo de chapa, justo en el sector donde hay un tragaluz de plástico verde, por donde se presume que entraron los ladrones.

Según el relato de las víctimas, el dinero estaba oculto en una caja de cartón detrás de varios cajones de cerveza, pero aun así los delincuentes fueron directo hasta allí y se llevaron únicamente el efectivo, sin tocar la mercadería.

Este detalle despertó sospechas entre los investigadores, ya que todo indica que el autor conocía los movimientos internos del negocio. Fuentes policiales confirmaron que el local no contaba con sistema de alarma y solo tenía una cámara de vigilancia sin grabación, utilizada para control interno, lo que dificulta el trabajo de los pesquisas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte y de la Brigada Central, bajo las órdenes del fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad. Hasta el momento no hay detenidos, pero los investigadores analizan distintos indicios y no descartan que el robo haya sido cometido por alguien con acceso o conocimiento previo del lugar.