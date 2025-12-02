A pocos meses del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA estudia modificaciones en el uso del VAR (Asistencia Arbitral por Video) con el objetivo de incrementar la transparencia y reducir errores en las decisiones arbitrales, según informó el periódico The Times.

El organismo que define las reglas del fútbol, la IFAB, junto con el Comité de Asesores Técnicos y de Fútbol (FAP-TAP), se reunió recientemente para elaborar un nuevo protocolo de aplicación del VAR y de los árbitros asistentes que operan desde la cabina. Entre los cambios que se evalúan se encuentran la intervención del VAR en jugadas de córner o saques de arco dudosos y en la sanción de segundas tarjetas amarillas, buscando reducir los riesgos de decisiones injustas.

Las modificaciones serán sometidas a pruebas en ligas menores y categorías juveniles hasta el 20 de enero de 2026, fecha en la que la IFAB celebrará su asamblea anual para aprobar o no las nuevas reglas. Este proceso de prueba y ajuste forma parte del historial de implementación del VAR, que se utiliza en distintos torneos desde 2017.

Primer VAR en la historia de los Mundiales

El VAR hizo su debut en un Mundial durante el partido inaugural de Rusia 2018 entre Francia y Australia. En esa ocasión, el árbitro uruguayo Andrés Cunha fue llamado por la cabina para revisar una supuesta falta de Josh Risdon sobre Antoine Griezmann. Inicialmente Cunha había decidido continuar la jugada, pero tras la comunicación con la cabina fue al monitor y finalmente sancionó penal a favor de Francia, marcando un precedente histórico en la aplicación del videoarbitraje en la Copa del Mundo.

Con estas modificaciones, la FIFA busca que el Mundial 2026 cuente con un VAR más activo y preciso, que contribuya a minimizar errores y controversias en el torneo más importante del fútbol mundial.

