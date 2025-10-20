El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, anunció este lunes en la apertura del 1er Congreso Provincial de Inteligencia Artificial aplicada a la educación que se eliminará el cobro del adicional de Lote Hogar, un ítem que afecta principalmente a contribuyentes alcanzados por Ingresos Brutos. La medida busca aliviar la carga fiscal sobre comercios, industrias y servicios, y el mes pasado representó más de 1.300 millones de pesos de ingresos para la provincia.

Orrego detalló cómo funcionará la medida: “Nosotros tenemos un impuesto de Ingresos Brutos en relación al 3%, y pagamos lo que es el otro hogar, el 20% en relación a ese 3%, y lo voy a eliminar”, explicó. “Ese 20% lo vamos a suprimir, va a quedar el 3% de ingreso bruto, pero antes estaba pagando 3,20”, agregó.

El gobernador resaltó que San Juan mantiene una carga impositiva baja en comparación con otras provincias: “De las tres provincias que tienen menor Ingreso Bruto, San Juan es la tercera de la Argentina, estamos muy bien en ese sentido”, dijo, subrayando que la eliminación del adicional permitirá un alivio inmediato para los contribuyentes.

Orrego aseguró que la medida se implementará en coordinación con el equipo de Hacienda: “Así está trabajando ya el ministro de Hacienda de la provincia, pero también por instrucciones mías los funcionarios para dar un alivio de ese punto de vista”, detalló.

Por último, el gobernador destacó que la eliminación del adicional refleja el trabajo conjunto de todas las reparticiones del Estado: “Si Dios quiere, dentro de muy poquito los sanjuaninos van a ver otra muestra del trabajo en conjunto que viene desarrollando todas las reparticiones del Estado y, en particular, el gobierno de la provincia”, concluyó.