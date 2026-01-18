La final de la Copa África quedó marcada por un fuerte escándalo arbitral que estuvo a punto de suspender la definición entre Senegal y Marruecos, pero que terminó con el seleccionado senegalés consagrándose campeón en un cierre cargado de tensión y polémica.

El partido, disputado este domingo, se desarrollaba con normalidad hasta los minutos finales del tiempo suplementario, cuando dos decisiones consecutivas del árbitro principal desataron la furia del conjunto senegalés. A los 98 minutos, tras una extensa revisión en la cabina del VAR, el juez sancionó un penal a favor de Marruecos por un leve forcejeo dentro del área luego de un tiro de esquina. El contacto fue mínimo, pero el árbitro no dudó y cobró la pena máxima para el equipo anfitrión.

La determinación generó una inmediata reacción de protesta. Convencidos de haber sido claramente perjudicados, los jugadores de Senegal decidieron abandonar el campo de juego y se dirigieron a los vestuarios en señal de disconformidad. El clima en el estadio se volvió caótico, con reclamos generalizados, discusiones y gestos de incredulidad ante la resolución arbitral.

La única excepción fue Sadio Mané. El capitán senegalés permaneció en el césped e intentó mediar tanto con las autoridades del partido como con los futbolistas marroquíes, buscando una salida que permitiera continuar con la final. Tras varios minutos de incertidumbre y negociaciones, el seleccionado de Senegal regresó al campo de juego para reanudar el encuentro.

Finalmente, el partido se completó en medio de un ambiente cargado de tensión y desconfianza hacia el arbitraje. Pese al escándalo, Senegal logró imponerse y se consagró campeón de la Copa África, cerrando una definición histórica que quedará en el recuerdo no solo por el título, sino también por la polémica que envolvió una de las finales más controversiales del torneo.