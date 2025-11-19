A un día del inicio de la Fiesta Nacional del Sol 2025, la organización confirmó que la noche del cuarteto agotó todas sus entradas físicas. Un cartel colocado este miércoles en la boletería del Teatro del Bicentenario anunció que el jueves 20 de noviembre ya no cuenta con disponibilidad, consolidándose como el evento más demandado por el público sanjuanino. Sin embargo, advierten que en el sitio online quedan entradas para el Campo Sur y Platea de esa noche.

Las boleterías del Teatro del Bicentenario avisaron de las entradas agotadas con un cartel. (Foto gentileza)

El jueves, en el Estadio del Bicentenario, subirán al escenario La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Q’Lokura y Sabroso, un trío artístico que desde principios de noviembre lideraba la venta. Según señalaron en las ventanillas oficiales, el flujo de compradores se sostuvo en el tiempo y terminó por completar la capacidad asignada.

Desde las primeras semanas del mes, los boleteros observaron un movimiento constante, sin grandes filas pero con un ritmo sostenido de sanjuaninos que buscaban asegurar su lugar. Con el correr de los días, el jueves se transformó en la jornada más requerida hasta sellar el esperado “agotado”.

Para el resto de las noches, la venta continúa tanto en forma presencial (en la boletería del Teatro del Bicentenario, de 9 a 17) como a través del portal Autoentrada. Los valores se mantienen en $10.000 para populares, $25.000 para campo, $30.000 para platea alta, $35.000 para platea baja y $5.000 para la entrada sin acceso al estadio. Todos los tickets permiten ingresar también a la Feria y al show del Velódromo Vicente Chancay.

Además, sigue vigente la promoción de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un límite de cinco entradas por persona. Los jubilados cuentan con 1.000 entradas gratuitas por jornada, y luego pueden adquirirlas con un 50% de descuento. También se dispusieron cupos especiales para personas con discapacidad, incluidas ubicaciones para usuarios de silla de ruedas en el Estadio y el Velódromo.

Con la noche del cuarteto completamente agotada, la expectativa crece en la antesala del inicio oficial de la fiesta más convocante de la provincia.