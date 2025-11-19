Una escena de tensión se vivió este martes por la mañana en Rawson cuando un vecino alertó sobre el ingreso de un ladrón a una vivienda y, con ayuda de otro residente de la zona, logró reducirlo hasta la llegada de la Policía. El delincuente había ingresado escalando una pared y quedó detenido bajo la carátula de hurto agravado en grado de tentativa.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.15, en una casa ubicada sobre calle Gobernador Castro Oeste, jurisdicción de Comisaría 6°. Según relataron fuentes policiales, el propietario del domicilio, un hombre de apellido Martínez, estaba durmiendo cuando un vecino lo alertó de que un sujeto había entrado a su vivienda.

Publicidad

Al salir, la víctima encontró al intruso que vestía un pantalón corto blanco y una remera azul, además de presentar cortes en los brazos intentando escapar con pertenencias de la casa. Los vecinos lograron reducirlo y retenerlo hasta el arribo del móvil policial H-29, a cargo del sargento Víctor Vargas y el cabo Maximiliano Gómez.

Al realizar un palpado de urgencia, los efectivos secuestraron entre sus prendas un cuchillo tipo Tramontina, una cartera roja con dinero y varias alhajas de plata y oro, entre ellas tres anillos, dos pares de aros, una cruz y una pulsera.

Publicidad

El delincuente tenía entre sus prendas de vestir y los objetos robados y un cuchillo.

El detenido fue identificado como Mario Esteban Silva, de 24 años, domiciliado en el barrio La Estación, en Rawson. El caso quedó en manos de la UFI de Flagrancia, cuyo ayudante fiscal, Facundo Solera, se hizo presente en el lugar e inició el Legajo N.º 174/25.

Silva fue trasladado a Comisaría 6°, donde permanecerá alojado mientras avanza la causa.

Publicidad

Hace poco menos de un mes El Marito fue detenido junto a un cómplice tras haber robado un celular a un adulto mayor en inmediaciones del Parque de Rawson.