El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania confirmó que el ataque ruso contra la ciudad de Ternópil, situada en el oeste del país, ha dejado un saldo de 25 personas fallecidas, entre ellas tres menores de edad, y más de 70 heridas. Las víctimas se encontraban en dos edificios residenciales que fueron impactados por drones en horas nocturnas.

Las labores de rescate continúan activas, ya que no se descarta que haya más afectados atrapados entre los escombros. Además de los daños en viviendas, el bombardeo afectó infraestructuras civiles y plantas industriales, incrementando la gravedad del ataque.

En respuesta a la tragedia, el alcalde de Ternópil, Serhi Nadal, decretó tres días de luto para honrar a las víctimas y solidarizarse con los habitantes de la ciudad, quienes vivieron una noche de horror en sus hogares. Nadal expresó que las vidas fueron "segadas" por la agresión rusa.

El ministro del Interior de Ucrania, Igor Klimenko, condenó el ataque y alertó que Rusia continúa atacando objetivos pacíficos, incluyendo viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas. "La situación más crítica se vive en Ternópil", señaló.

El presidente Volodimir Zelenski, durante una visita oficial en Estambul, informó que en la noche previa Rusia lanzó más de 470 drones y 48 misiles contra varias regiones ucranianas. Además de Ternópil, mencionó ataques en ciudades como Járkov, donde resultaron heridas unas cincuenta personas.

Zelenski detalló que el sector energético, el transporte y la infraestructura civil sufrieron daños significativos en el oeste del país, afectando también las regiones de Ivano-Frankivsk y Leópolis. Asimismo, reportó heridos en Donetsk, Kiev, Nicolaiev, Cherkasi, Chernígov y Dnipro.

El mandatario subrayó que estos ataques evidencian que la presión internacional sobre Rusia es insuficiente, por lo que solicitó a sus socios implementar sanciones más severas y aumentar la ayuda militar. "La necesidad primordial son misiles antiaéreos, sistemas adicionales, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra aviación de combate y la producción de drones para proteger vidas", afirmó.

En su mensaje, Zelenski enfatizó que "Rusia debe rendir cuentas por lo que ha hecho, y nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles, neutralizar drones rusos y detener los ataques".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia justificó los bombardeos de este miércoles como una respuesta a ataques previos de Ucrania sobre instalaciones civiles en Vorónezh. Moscú indicó que Ucrania disparó cuatro misiles balísticos ATACMS, de fabricación estadounidense, que fueron interceptados por sus sistemas de defensa aérea.

En represalia a estos actos que calificó de "terroristas", Rusia lanzó ataques con drones y misiles dirigidos a su industria militar y energética, según comunicó el Ministerio de Defensa ruso.