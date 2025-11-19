Un hecho de inseguridad generó profunda indignación en la comunidad de Albardón durante la madrugada de este miércoles. Dos sujetos robaron varios rollos de membrana que estaban destinados a la refacción del techo del salón parroquial Carlo Acutis, perteneciente a la Capilla de Fátima, ubicada en la localidad de Campo Afuera. Las autoridades religiosas radicaron la denuncia y solicitaron la colaboración de los vecinos para identificar a los responsables.

Según fuentes policiales, los delincuentes serían dos hombres de la zona que aprovecharon la oscuridad de la noche para ingresar al predio religioso. Para concretar el robo, violentaron un depósito donde estaban almacenados los materiales de construcción recientemente adquiridos para las mejoras edilicias.

Vecinos del sector indicaron que ambos sujetos habían sido vistos durante el martes merodeando las inmediaciones de la capilla, por lo que la investigación se centra en personas residentes en las cercanías. La denuncia fue radicada en la Comisaría 18º, que ya trabaja en la identificación de los sospechosos y en la posibilidad de recuperar los elementos sustraídos.

Desde la Capilla de Fátima emitieron un comunicado en el que pidieron a la población estar atenta ante la eventual oferta de venta de los rollos de membrana, con el fin de colaborar en la captura de los responsables y evitar que los materiales circulen en el mercado informal.

La comunidad parroquial expresó su preocupación por el perjuicio que implica el robo, ya que los materiales estaban destinados a reparar el techo del salón, espacio utilizado para actividades sociales, pastorales y de contención comunitaria.