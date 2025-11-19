La edición 2025 de la Fiesta Nacional del Sol, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, vuelve a implementar un corredor exclusivo para taxis en la puerta 7 del Estadio San Juan del Bicentenario. Se trata del mismo operativo aplicado en 2024, que permitió agilizar el acceso al predio y mejorar la circulación en horarios de mayor demanda.

El sistema organiza el ascenso y descenso de pasajeros mediante un circuito controlado, pensado para reducir tiempos de espera, evitar congestionamientos y facilitar el uso de taxis como alternativa de traslado para quienes asisten al evento.

La circulación está planificada en dos etapas. Para ingresar al predio, los taxis acceden por la colectora Este en sentido Sur–Norte y entran por calle 8, donde realizan el descenso de los asistentes. Luego regresan hacia Ruta 40, con el fin de liberar la zona y evitar demoras.

Al finalizar cada jornada, los servicios retoman el ingreso por la colectora Este, esta vez desde calle 7. A unos 50 metros se encuentra un sector señalizado donde se desarrolla el ascenso ordenado de pasajeros, manteniendo un flujo constante y seguro.

La implementación ya fue utilizada en la edición anterior y recibió una valoración positiva por parte de asistentes y choferes, quienes destacaron la previsibilidad del circuito, la reducción de riesgos y la comodidad en los traslados. Con esta intervención, el operativo de movilidad de la FNS 2025 busca consolidar un esquema eficiente para gestionar el movimiento de público durante las cinco noches de actividad.

