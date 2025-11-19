La empresa Oeste Link, una de las firmas referentes en conectividad y telecomunicaciones en San Juan, lanzó una nueva búsqueda laboral destinada a incorporar a un técnico de campo para fortalecer su equipo de trabajo. La convocatoria apunta a personas con experiencia en instalaciones y mantenimiento de servicios vinculados a internet y sistemas de seguridad, un rubro que mantiene una fuerte demanda debido al crecimiento constante de la conectividad en la provincia.

El puesto requiere conocimientos básicos en dos áreas fundamentales: instalaciones de internet e instalaciones de cámaras de seguridad. Ambas tareas forman parte de los servicios que Oeste Link brinda a usuarios domiciliarios y comerciales.

Quienes deseen postularse deberán contar con una serie de requisitos indispensables. Entre ellos, tener licencia de conducir vigente, ya que el trabajo implica recorridos y asistencia en distintos sectores del Gran San Juan. También se solicita disponibilidad full time, dado que el puesto demanda horarios amplios y capacidad de adaptación a diferentes escenarios operativos.

Otro punto relevante en la selección es la experiencia en trabajo en altura. Desde la empresa señalaron que quienes ingresen a formar parte del equipo tendrán la oportunidad de integrarse a un entorno de trabajo dinámico, con posibilidades reales de crecimiento y participación en proyectos de alto impacto. Oeste Link se caracteriza por impulsar la capacitación continua y el desarrollo profesional de su personal, entendiendo que la tecnología evoluciona de manera constante y demanda actualización permanente.

Las personas interesadas en postularse pueden enviar su currículum vitae al correo electrónico administracion@oestelink.com.ar, canal oficial a través del cual la empresa está recibiendo las postulaciones.