El Gobierno formalizó la adjudicación de concesiones para la primera etapa de privatización de rutas nacionales, marcando el inicio de esta política bajo la gestión de Javier Milei. Esta fase comprende un total de 741 kilómetros considerados estratégicos, que pasarán a estar bajo administración privada y se financiarán exclusivamente mediante peajes, sin recibir subsidios estatales.

La Resolución 80/2025 estableció la concesión para la explotación, mantenimiento y administración de dos tramos principales de la Red Federal de Concesiones (RFC): el Tramo Oriental y el Tramo Conexión.

El Tramo Oriental, adjudicado a Autovía Construcciones y Servicios S.A., incluye las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Por su parte, el Tramo Conexión fue otorgado a un consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A., abarcando el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace fundamental entre Entre Ríos y Santa Fe.

Esta primera etapa cubre más de 700 kilómetros vinculados al corredor del Mercosur, vital para el comercio y la integración con Brasil y Uruguay. El corredor conecta cuatro pasos fronterizos y el Puente Rosario-Victoria sobre el Río Paraná, facilitando el acceso a puertos y polos productivos del Gran Rosario, lo que potenciará las exportaciones y la logística regional.

Desde Vialidad Nacional indicaron que en etapas sucesivas la Red Federal de Concesiones incorporará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. A diferencia del modelo anterior, este sistema no contará con subsidios públicos, priorizando un financiamiento basado en peajes y eficiencia para los usuarios.

El Gobierno ya avanza en la segunda etapa del RFC, donde se licitarán rutas nacionales y autopistas adicionales para operadores privados. El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la próxima convocatoria para dos nuevos tramos que suman 1.872 kilómetros:

Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, con 1.325 kilómetros que incluyen las rutas nacionales 3, 205, 206 y autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.

Tramo Pampa, con 547 kilómetros sobre la RN 5, que conecta Luján con Santa Rosa.

En total, estas etapas permitirán que más de 1.800 kilómetros sean gestionados por el sector privado.

Para facilitar la financiación, el Gobierno ofreció un esquema crediticio con hasta 56.000 millones de pesos o el 70% del monto contractual, bajo la modalidad UVA más un 2% de interés, con plazos de hasta seis años para el repago y un año de gracia. Además, se presentó un fideicomiso que garantiza y fondea a las empresas adjudicatarias, constituyendo una herramienta financiera optativa para los concesionarios.

La primera etapa del RFC se había iniciado con la consulta pública para el Corredor 18, correspondiente a la extensión de la Ruta del Mercosur. La tercera etapa proyecta concesionar otros 4.170 kilómetros divididos en seis tramos. En total, se licitarán 9.342,04 kilómetros repartidos en dieciséis tramos, que representan el 20% de la red vial nacional pero concentran el 80% del tránsito vehicular.

En esta segunda etapa del RFC se contempla que varios tramos actualmente gestionados por Corredores Viales pasen a concesión privada, como el Acceso Sur en las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Newbery. Esta empresa estatal es una de las ocho firmas sujetas a privatización según la Ley Bases, y el Gobierno busca finalizar su gestión tras adjudicar todos los caminos bajo su control.

Según datos oficiales, Corredores Viales contaba con 3.307 empleados al cierre de junio y cerró el primer semestre con un superávit financiero de 5.200 millones de pesos, lo que significó que no requirió transferencias del Tesoro nacional.