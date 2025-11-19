La edición de este año de la carrera ciclística “Doble Calingasta” quedó suspendida luego de que el Club Sportivo Juan B. Del Bono anunciara que no podrá llevar adelante la prueba por falta de apoyo económico. La institución informó que el subsidio solicitado a la Secretaría de Deporte no fue transferido y que, sin esos fondos, la organización del evento se volvía inviable.

Ante el anuncio, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan emitió una comunicación oficial en la que detalló los motivos por los cuales el subsidio no pudo aprobarse. Según la cartera provincial, la solicitud presentada por los organizadores no cumplió con los requisitos administrativos indispensables para autorizar el aporte económico.

El Ministerio explicó que, aunque el calendario de ruta 2025-2026 se definió a principios de septiembre, recién el 7 de noviembre ingresó el expediente correspondiente al pedido de subsidio, y lo hizo con documentación incompleta. Parte de lo requerido fue incorporado cinco días después, pero continuaba faltando un documento considerado fundamental: la rendición de cuentas del subsidio otorgado para la temporada de pista anterior, que finalizó en septiembre de este año.

La ausencia de esta rendición impide avanzar en la aprobación financiera, ya que se trata de un requisito obligatorio para la asignación de fondos públicos. Debido a esta situación, el Ministerio señaló que no se encontraba en condiciones de otorgar el subsidio solicitado.

Ante la imposibilidad de completar el proceso administrativo en tiempo y forma, el Club Del Bono decidió suspender la Doble Calingasta, una de las pruebas referenciales del ciclismo sanjuanino. El Gobierno provincial reafirmó su compromiso con la transparencia y con el acompañamiento a las instituciones deportivas que cumplen con los procesos formales establecidos por la normativa vigente.