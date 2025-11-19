El Ministerio de Salud dispondrá de un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand de la Fiesta Nacional del Sol.

Con esta campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos la cartera sanitaria busca que las personas se deshagan de los antibióticos vencidos o en desuso garantizando su disposición segura.

Además, incluirá acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de medicamentos.

En este marco, se desarrollarán actividades lúdicas y educativas —como el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos— con el objetivo de informar sobre la prevención de RAM y la correcta técnica de lavado de manos.

Con estas iniciativas, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de toda la comunidad.

Asimismo, los siguientes centros de Salud contarán con puntos fijos de recolección:

Zona Sanitaria I

C.S. Dr. Alfonso Barassi - Capital

Zona Sanitaria II

Hospital Dr. César Aguilar - Caucete

Hospital 25 de mayo - 25 de mayo

Hospital Dra. Stella Molina - San Martín

Hospital Dr. Rizo Esparza - Angaco

Hospital Dr. Alejandro Albarracín - Valle Fértil

Zona Sanitaria III

Hospital Dr. José Giordano - Albardón

Hospital San Roque - Jáchal

Hospital Tomás Perón - Iglesia

Zona Sanitaria IV

Hospital General Dra. Julieta Lanteri - Rivadavia

Hospital Barreal - Calingasta

Hospital Aldo Cantoni - Calingasta

Zona Sanitaria V