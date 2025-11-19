Provinciales > Info útil
Salud invita a la comunidad a llevar los antibióticos vencidos a su stand en la FNS
POR REDACCIÓN
El Ministerio de Salud dispondrá de un punto de recolección de antibióticos vencidos el jueves 20 de noviembre en su stand de la Fiesta Nacional del Sol.
Con esta campaña de Uso Responsable de Antimicrobianos la cartera sanitaria busca que las personas se deshagan de los antibióticos vencidos o en desuso garantizando su disposición segura.
Además, incluirá acciones de concientización sobre la resistencia a los antimicrobianos (RAM) y el uso adecuado de medicamentos.
En este marco, se desarrollarán actividades lúdicas y educativas —como el cubo didáctico y la caja pedagógica de higiene de manos— con el objetivo de informar sobre la prevención de RAM y la correcta técnica de lavado de manos.
Con estas iniciativas, el Ministerio de Salud reafirma su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el cuidado integral del bienestar físico y emocional de toda la comunidad.
Asimismo, los siguientes centros de Salud contarán con puntos fijos de recolección:
Zona Sanitaria I
- C.S. Dr. Alfonso Barassi - Capital
Zona Sanitaria II
- Hospital Dr. César Aguilar - Caucete
- Hospital 25 de mayo - 25 de mayo
- Hospital Dra. Stella Molina - San Martín
- Hospital Dr. Rizo Esparza - Angaco
- Hospital Dr. Alejandro Albarracín - Valle Fértil
Zona Sanitaria III
- Hospital Dr. José Giordano - Albardón
- Hospital San Roque - Jáchal
- Hospital Tomás Perón - Iglesia
Zona Sanitaria IV
- Hospital General Dra. Julieta Lanteri - Rivadavia
- Hospital Barreal - Calingasta
- Hospital Aldo Cantoni - Calingasta
Zona Sanitaria V
- Hospital Dr. Federico Cantoni - Pocito
- Hospital Dr. Ventura Lloveras – Sarmiento
- Centro de Adiestramiento René Favaloro