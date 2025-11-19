La Cumbre Sanjuanina abrió una convocatoria laboral para sumar nuevo personal a su área de fiambrería y dio a conocer los requisitos para quienes estén interesados en postular. La propuesta está orientada a jóvenes con experiencia previa en el rubro y competencias específicas vinculadas al manejo profesional de la cortadora de fiambre.

Según detalló la empresa en la publicación oficial, la búsqueda está dirigida a personas entre 18 y 25 años, con secundario completo y experiencia comprobable en fiambrería. Además, se valoran especialmente la buena presencia, la capacidad de comunicación, la atención al cliente y el trabajo en equipo, cualidades consideradas esenciales para el puesto.

Publicidad

Entre los requisitos generales también se mencionan la proactividad, la responsabilidad y la disponibilidad full time, dado que se trata de un puesto que demanda presencia continua en el sector de atención.

Sin embargo, la empresa subraya que existen requisitos excluyentes, indispensables para formar parte del proceso de selección. Entre ellos se destacan:

Publicidad

Manejo profesional de cortadora de fiambre, con experiencia comprobable.

Dominio avanzado del equipo, con precisión, velocidad y capacidad de realizar cortes parejos.

Estos criterios buscan asegurar que el personal incorporado cuente con la habilidad técnica necesaria para desempeñarse con seguridad y eficiencia en un área donde la manipulación de la máquina requiere destreza y práctica.

Quienes cumplan con los requisitos y deseen participar del proceso de selección deberán enviar su currículum con foto, colocando como asunto “FIAMBRERO/A”, al siguiente correo oficial de la empresa: recursoshumanos@lacumbresanjuanina.com.ar