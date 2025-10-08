Luego de que trascendiera una denuncia por exhibiciones obscenas en su contra, el ídolo del hockey sobre patines Francisco “Panchito” Velázquez decidió presentarse ante la Justicia sanjuanina para ponerse a disposición de las autoridades. Lo hizo a través de su abogado defensor, Maximiliano Páez Delgado, ante la UFI Anivi, unidad que interviene debido a que las denunciantes son tres jóvenes, entre ellas una niña y una adolescente de 17 años.

Páez Delgado explicó que su defendido busca esclarecer los hechos y negó categóricamente las acusaciones. “La denuncia representa un daño muy grande a la imagen de Francisco Velázquez. Hemos propuesto medidas para demostrar que él no tuvo vinculación alguna con el hecho que se le imputa y colaborar en todo lo que sea necesario con la investigación”, expresó el abogado en diálogo con Tiempo de San Juan.

El letrado destacó además el impacto social que generan este tipo de denuncias sobre figuras públicas. “La estigmatización social es muy grave, es una persona muy conocida y esperamos desvincularlo a la brevedad”, agregó. También recordó otros antecedentes similares donde los denunciados fueron finalmente sobreseídos: “Algo parecido ocurrió con Pablo Mas, hermano del futbolista Emmanuel Mas, que fue perjudicado en su imagen y luego absuelto”.

Mientras tanto, la investigación continúa en manos del Ministerio Público Fiscal. Las tres denunciantes, según fuentes judiciales, aseguraron haber vivido una situación traumática con el ex deportista, a quien habrían visto parcialmente desnudo mientras dormían. No obstante, la defensa de Velázquez insiste en su inocencia y en la necesidad de evitar juicios mediáticos hasta que se determine la veracidad de los hechos.