Argentina crea el Centro Nacional Antiterrorista para fortalecer la prevención de atentados

El Gobierno argentino anunció la constitución del Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo destinado a centralizar la recepción, integración y análisis de información relacionada con amenazas terroristas. Este centro funcionará como un ente coordinador que unificará los esfuerzos de diversas áreas involucradas en la prevención de atentados.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, presentaron formalmente el CNA. Ambos funcionarios estarán involucrados en la designación de quienes conducirán esta entidad: la Secretaría de Inteligencia nombrará al director del centro, mientras que el Ministerio de Seguridad Nacional designará al responsable de la dirección nacional operativa.

Bullrich destacó que "este centro viene a cubrir la brecha de coordinación entre los organismos que en la Argentina previenen y combaten al terrorismo". En ese sentido, remarcó que la SIDE asumirá el rol estratégico y el Ministerio de Seguridad será el brazo operativo.

El decreto que oficializa la creación del CNA explica que esta medida responde al "protagonismo asumido por la República Argentina en el escenario global como defensor de los valores republicanos de las democracias occidentales", lo que genera la necesidad de contar con herramientas adecuadas para enfrentar amenazas de organizaciones terroristas internacionales y trasnacionales.

La fecha de anuncio no fue casual: coincide con el segundo aniversario del ataque terrorista perpetrado por Hamas en Israel. En ese contexto, el presidente Javier Milei emitió un mensaje contundente durante un evento realizado en el Movistar Arena.

El texto oficial señala además que "en el contexto global, se han acrecentado las amenazas terroristas y se ha expandido la capacidad operativa de los grupos radicalizados como consecuencia de sus vínculos con redes asociadas al crimen organizado a nivel trasnacional". Por eso, la creación de un centro nacional especializado resulta oportuna para coordinar los esfuerzos nacionales frente a este fenómeno en constante evolución.

Uno de los elementos centrales del CNA será un "teléfono rojo" que alertará inmediatamente sobre cualquier amenaza detectada. Bullrich explicó que esta herramienta permitirá "una respuesta inmediata, integrada, con capacidad de acción real en cualquier punto del país".

Desde el nuevo centro se dictarán protocolos, se activarán alertas y se coordinarán las fuerzas en todo el territorio nacional. Además de la SIDE y el Ministerio de Seguridad, los pilares del CNA incluirán a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, bajo la conducción de Luis Petri.