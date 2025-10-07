El jefe negociador de Hamas, Jalil al Haya, aseguró este martes que el grupo islamista está “listo para poner fin a la guerra” en la Franja de Gaza, aunque advirtió que necesita garantías internacionales de que Israel detendrá por completo su ofensiva militar. Las declaraciones se dieron desde Sharm el Sheij (Egipto), donde continúan las conversaciones mediadas por Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos.

“Buscamos garantías verdaderas de la comunidad internacional, del presidente estadounidense Donald Trump y de los mediadores. Estamos listos, con toda disposición y positivismo, para llegar al fin de la guerra”, señaló Al Haya en diálogo con la cadena egipcia Al Qahera News.

El dirigente palestino sostuvo que Hamas está preparado para una “retirada total” de Israel del enclave, así como para un “canje de prisioneros y rehenes” que permita dar por terminadas las hostilidades “para siempre”. Las conversaciones continuarán este miércoles, en el marco del segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, que marcó el inicio del actual conflicto.

Por su parte, el portavoz del grupo, Fawzi Barhoum, reiteró que solo habrá un acuerdo si se garantiza un cese al fuego permanente, la retirada completa del Ejército israelí, la entrada sin restricciones de ayuda humanitaria y el inicio de la reconstrucción de Gaza bajo supervisión de un organismo nacional palestino de tecnócratas.

El plan de paz que se debate fue propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump y contempla veinte puntos. En su primera fase, prevé la liberación de todos los rehenes israelíes que Hamas mantiene cautivos, vivos o muertos, a cambio de la excarcelación de cientos de prisioneros palestinos por parte de Israel. Además, el texto propone el fin inmediato de la guerra, la formación de un gobierno de transición en Gaza y, a largo plazo, la desmilitarización del territorio y negociaciones sobre un futuro Estado palestino, posibilidad rechazada por el primer ministro israelí.

Mientras tanto, Israel conmemoró el segundo aniversario del ataque de Hamas que dejó 1.219 muertos y 251 rehenes, de los cuales 47 permanecen cautivos, según cifras oficiales. A las 6.29 de la mañana, la misma hora en que comenzó el asalto hace dos años, familiares de las víctimas del festival Nova guardaron un minuto de silencio en el lugar de la masacre.

Durante la jornada, se realizaron diversos actos conmemorativos en todo el país, incluidos homenajes en Tel Aviv y en la llamada Plaza de los Rehenes, epicentro de la movilización social para exigir la liberación de quienes siguen en poder del grupo islamista.