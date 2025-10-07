El dólar blue subió por segunda jornada consecutiva este martes 7 de octubre y superó al oficial minorista por primera vez en cuatro ruedas. Aun así, quedó bastante por detrás de los financieros.

Según los operadores, el informal trepó $10 a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, $5 por encima de la cotización en el Banco Nación. Asimismo, la brecha con el tipo de cambio mayorista mayorista ascendió 2,1%.

No obstante, el blue culminó un 4,9% abajo del MEP. Se trató del mayor spread desde inicios de febrero. La escalada de los financieros se da en un marco de incertidumbre respecto del desenlace de las reuniones del equipo económico en EEUU, que tenían el objetivo primordial de conseguir una ayuda monetaria para poder apaciguar las expectativas de devaluación y los temores en torno a los futuros pagos de deuda.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió 50 centavos, a $1.429,50.

El dólar MEP opera a $1.525,46 y la brecha con el dólar oficial queda en el 6,7%.

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.552,78 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 8,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.891,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.499,73, según Bitso.

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s122.950,2 según Binance.

Fuente: Ámbito